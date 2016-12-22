نواذيبو: انطلاق مسابقة في القرآن الكريم

تاريخ الإضافة: الجمعة, 24 حزيران/يونيو 2016 18:40

جانب من انطلاقة مسابقة حفظ القرأن الكريم مساء اليوم في نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أطلقت الإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية بالتعاون مع رابطة الأئمة والعلماء في المدينة أول مسابقة قرآنية في الشهر الكريم بمشاركة واسعة من حفظة كتاب الله العزيز.

وقال والي داخلت نواذيبو محمد فال ولد أحمد يوراه إن المسابقة القرآنية تكتسي أهمية بالغة بحكم كونها تشجع الأجيال على التباري في الإهتمام بكتاب الله تبارك وتعالي وهو مقصد نبيل وعظيم ، مشيرا إلى أن الدولة في هذا الصدد حققت مكتسبات هامة من انشاء لإذاعة القران والمحظرة وطباعة المصحف الموريتاني.

وقال المدير الجهوي لوزارة الشؤون الإسلامية أحمد ولد الهادي إن المسابقة القرآنية تتميز بمشاركة 5 فئات فالفئة الأولي هم الحفظة وتتراوح أعمارهم مابين 10 إلى 20 سنة والفئة الثانية هم حفظة النصف وتتراوح أعمارهم مابين 10 إلى 18 سنة والفئة الثالثة هم حفظة الربع وتتراوح أعمارهم مابين 9 إلى 14 سنة والفئة الأخري هم حفظة السدس وهي للبنات مابين 8 إلى 14 سنة وأخيرا حفظة خمسة أحزاب وهي مشتركة مابين الأولاد والبنات.

واعتبر المدير الجهوي الذي كان يتحدث على هامش انطلاقة المسابقة أنها تندرد ضمن الإحياء الرمضاني والذي شمل المحاضرات المسجدية والحلقات العلمية الإذاعية.

بدوره رئيس رابطة العلماء والأئمة أبرز الأهمية التى يكتسيها الإهتمام بالقرآن الكريم داعيا الجميع إلى الإهتمام به.