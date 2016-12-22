الشبيبة تنظم افطارا بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 24 حزيران/يونيو 2016 01:23

الأخبار(نواذيبو) - نظم فرع جمعية شبيية بناء الوطن على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو مساء اليوم افطارا لصالح العديد من المنظمات المدينة والشخصيات العلمية في المدينة.

 

وقال رئيس الفرع اسلامه ولد العتيق إن الإفطار السنوي يعد تقليد دأبت عليه الجمعية لصالح هيئات مدينة ونوادي ثقافية وشخصيات علمية يرمي إلى لم شملها والإسهام في الإنعاش الرمضاني.

 

واعتبر ولد العتيق أن الإفطار هو تتويج لأداء الجمعية في شهر رمضان الكريم بعد شهر حافل بالأنشطة الهادفة إلى تكوين الشباب.

 

وشمل الإفطار سلسلة فقرات متنوعة من حوارات فكرية إلى تلاوات قرانية.


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