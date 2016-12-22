ندوة علمية بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2016 18:44

جانب من الحضور الرسمي للندوة العلمية مساء اليوم بمدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - احتضنت العاصمة الاقتصادية نواذيبو مساء اليوم ندوة علمية حول غزوة بدر الكبرى منظمة بالتعاون بين مكتب قناة الموريتانية والإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية على مستوى المدينة بحضور السلطات الإدارية ولفيف من فقهاء المدينة.

وقال والي الولاية محمد فال ولد أحمد يوراه إن تاريخ غزوة بدر الكبري شكل البداية الفعلية لقيام الدولة الإسلامية وساهم في ترسيخ الدعوة الإسلامية بشكل عام في مراحلها الأولي.

أما مدير مكتب قناة الموريتانية محمد عالي ولد السالك فقد اعتبر أن تنظيم هذه الندوة العلمية يندرج في إطار اسهام مؤسسته في مواكبة القضايا الأساسية واحياء الشهر الكريم.

أما مدير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد الهادي فقد اعتبر أن الندوة العلمية تأتي في إطار الإحياء الرمضاني الذي دأبت عليه وزارة الشؤون الإسلامية مشيرا إلى أنهم نظموا سلسلة محاضرات في الجوامع على مستوى المدينة.

وأنعش الندوة رئيس رابطة العلماء والأئمة محمد الامام ولد عبد الباقي والإمام محمد المهدي ولد محمد الشيخ.