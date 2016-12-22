جامعة شنقيط العصرية تختتم ندوة المصرفية الإسلامية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2013 23:46

اختتمت بجامعة شنقيط العصرية ندوة حول العمليات المصرفية الإسلامية التي تم تنظيمها بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الندوة التي شارك فيها باحثون ومختصون في الاقتصاد الإسلامي من المغرب والسينغال وموريتانيا خرجت بجملة من التوصيات كان أهمها ما أعلن عنه رئيس الجامعة محمد المختار ولد أباه عن اعتزام الجامعة إنشاء كرسي للاقتصاد الإسلامي.

رئيس الجامعة قال: إن مهمة هذا الكرسي لن تقتصر على تنظيم الندوات فحسب، بل سيعنى أيضا بمجموعة من الأنشطة العلمية والمهنية من نشر ومحاضرات، وكل ما من شأنه تحديث وتطوير ومواكبة متغيرات الاقتصاد الإسلامي.

الرئيس قال إن الجامعة تتطلع إلى تنظيم ندوة في الفترة القادمة سيكون موضوعها عن الرقابة الشرعية،