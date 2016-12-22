"أضغاث أحلام" إصدار جديد للأستاذ ماء العينين ماء العينين

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2013 11:04

بعد مجموعة هامة من الإصدارات الأدبية و الإبداعية، ككتب" صاحب الجأش الربيط " و " في الأدب والمقاومة " و " أنشودة الصحراء الدامية" ..وغيرها من المقالات والأبحاث والكتب المشتركة...

صدر للكاتب و رجل القانون،الحقوقي الأديب الأستاذ ماء العينين ماء العينين عمل إبداعي جديد تحت عنوان " أضغاث أحلام"



و يمكن القول إن هذا العمل، سيرة متعددة الوجوه للحلم و الواقع والتاريخ... وهي من جهة أخرى نبش في سيرة مجتمع متميز ومتخم بعادات وطقوس لم يتوان الكاتب في جرأة في تشريحها و تفكيكها و طرح الأسئلة المقلقة حولها...فكان بذلك كاتبا يتنازعه الروائي والمؤرخ والسوسيولوجي...



و هذا جزء من التقديم الذي كتبه الناقد الكبير الدكتور سعيد يقطين لهذا العمل:

....."لعبة الواقع والخيال في السرد تبين لنا بجلاء التداخل العميق بينهما، حيث لا يمكن أن يكون الواقع بدون خيال. كما أن الخيال لا يمكن إلا أن يتأسس على الواقع...



ذلك ما ينطبع في ذهن قارئ" أضغاث أحلام" لماءالعينين ماءالعينين. فهو منذ الصفحة الاولى يجد نفسه أمام الواقع بشخصياته بأسمائها الحقيقية وفضاءاته الواقعية و أزمنته المسجلة في التواريخ الحديثة. لكن القارئ بعد الثلث الأول من النص يجد نفسه أمام مجلس "واقعي" مسجل بتاريخ"حقيقي " تتبادل فيه ثلاث شخصيات حقيقية الحكي فيما بينها حول وقائع مستقاة من الحياة العملية والواقعية لكل منهم في علاقة ذلك بتاريخنا الحديث. لكننا في نهاية النص نكتشف أننا امام أحلام يقظة و أحلام منام. إننا ننتقل حسب هذا البناء من "الوقائع" إلى " الأحلام" و بذلك تضيق المسافة بينهما، فإذا كل منهما الآخر. و نجد اختزالا لكل ذلك في العنوان " أضغاث أحلام"......



ولقد وفق ماء العينين في تقديم الواقع متصلا بالخيال و بالحلم: حلم اليقظة وحلم المنام. كما انه نجح في جعل الواقع مقدما من خلال ثلاث شخصيات لكل منهما مسارها و رؤيتها و حلمها الخاص، فقدم لنا بذلك نصا يتداخل فيه التصور بالنقد والتعليق بالسرد حول قضية ذات حساسية خاصة تعددت بصددها وجهات النظر التي تتباين بتباين المصالح والمواقف. إنه بذلك يريد في النهاية أن يقول ، هذه رؤيتي...أقدمها شهادة إبداعية أعبر من خلالها عن واقع حلم وخيال، وقائع دفعا للالتباس وكشفا للحقيقة