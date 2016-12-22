نادي الإبداع الجامعي يختتم أنشطته الثقافية

تاريخ الإضافة: الخميس, 19 أيار 2016 16:05

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم نادي الإبداع الثقافي الجامعي صباح اليوم الخميس: 19/05/2016، بكلية الآداب العلوم الانسانية في المركب الجامعي الجديد، نشاطا أديبا في اختتام موسمه الثقافي لهذا العام تحت شعار: "على ضفاف القصيد".

واستعرض رئيس النادي الطالب محمذن ولد ميلود بعض نشاطات النادي خلال الموسم الثقافي المنصرم، مؤكدا أن نادي الإبداع مدرسة ثقافية تسعى على مر الأجيال لنشر روح البناء والعطاء رغم الجهود المتواضعة خدمة للثقافة ومساهمة في بناء الوطن.

وحضر الحفل عدد من شعراء الأدب الحساني والشعر الفصيح، وتضمن إلقاءات شعرية وأناشيد هادفة لاقت تفاعلا من جماهير النادي.