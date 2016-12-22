نواذيبو:اتحاد السنمائيين ينظم ندوة عن المقاومة

تاريخ الإضافة: الخميس, 12 أيار 2016 22:18

جانب من حضور النالأخبار(نواذيبو) -نظم فرع اتحاد السنمائيين بمدينة نواذيبو ندوة عن المقاومة الوطنية وذكرى اجتياح قلعة تجكجة في 12 مايو 1905 بحضور رسمي وفاعلين في الحقل الثقافي.

وقالت رئيسة الفرع مريم اعزيزة بنت الطالب إن احياء ذكرى 12 مايو 1905 هي مسعى لإستذكار تضحيات رجالات المقاومة الأشاوس والذين سطروا أروع البطولات في سبيل دحر الاستعمار في أحد محطات النضال البارزة في تاريخ موريتانيا.

وأضافت بنت اعزيزه أن السينما باتت مهمة لكتابة التاريخ وتقديمه للأجيال القادمة داعية إلى دعمها وتطويرها محليا للنهوض بها.

بدورهم المتدخلون أبرزوا أهمية ذكري 12 مايو وتضحيات رجالات المقاومة فيها وضرورة منح عناية خاصة للمقاومة.