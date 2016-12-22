ندوة تناقش سر التميز الدراسي

تاريخ الإضافة: الخميس, 05 أيار 2016 13:51

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت جمعية شبيبة بناء الوطن ندوة شبابية ناقشت دور "الرسالية" في التميز الدراسي، واستضافت بعض الطلبة والباحثين الموريتانيين المتميزين دراسيا.

الباحث الموريتاني ـ مرحلة الدكتوراه ـ إبراهيم ولد أعمر كل قال في كلمته بالندوة إن انشغالاته بالعمل الدعوي والثقافي، إبان دراسته بالمعهد العالي جعلاه يرتب وقته ويجد وقتا كافيا، تكفل له بالتفوق.

واستضافت الندوة ـ إضافة لولد أعمر كل ـ الطالب والقيادي النقابي أحمدو ولد محمد، والطالب عبد الرحمن ولد بونه والطالب أحمد ولد باديه رئيس رابطة أطباء المستقبل.

وأكد المشاركون أن الانخراط في العمل الدعوي، والبذل خدمة للآخرين ليس تفريطا في الدراسة، وإنما هو طريق سالك نحو التميز في كافة مناحي الحياة، وخاصة الدراسية.