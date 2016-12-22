تدشين مركز ثقافي موريتاني بداكار

تاريخ الإضافة: السبت, 16 نيسان/أبريل 2016 15:43

الأخبار (نواكشوط) دشنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خديجة أمبارك فال، اليوم في العاصمة السنغالية داكار،المركز الثقافي الموريتاني الجديد.

ويتكون المركز الجديد من قاعة للصلاة، وأخرى للاجتماعات بسعة 100 مقعد ومكتبتين، وقاعة لعرض الحرف اليدوية، وفضاء مفتوح للأنشطة الفنية والمعارض المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب إدارية.

وقالت الوزيرة ، إن المركز الثقافي الموريتاني في داكار سيسمح لزواره باكتشاف ثراء وتنوع الثقافة الموريتانية ويساهم في المحافظة على القيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة وتنميتها.