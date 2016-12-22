تاريخ الإضافة: الأحد, 03 نيسان/أبريل 2016 22:46

جانب من افتتاح الندوة الثقافية حول المقاومة في الشمال (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - نظمت منظمة المواطنة والتنمية غير الحكومية ندوة ثقافية حول "المقاومة في الشمال : الشيخ ماء العينين نموذجا" بحضور رسمي وجماهيري.

وأنعش الندوة الباحث العربي ولد بتار حيث تطرف لمفهوم المقاومة وأنواعها ومختلف المحطات التى مرت بها ، معرجا على اسهام الشيخ ماء العينين فيها.

بدوه رئيس المنظمة هيبتنا ولد الشيخ ماء العينين اعتبر أن الندوة هي مسعى من جمعيته لنشر ثقافة المواطنة في صفوف المواطنين ، والتعريف برموز المقاومة واسهاماتهم الكبيرة في تحرير الوطن من الاستعمار.

بدورهم بعض المتدخلين طالب بعدم شخصنة المقاومة وتناولها بشكل جامع وعلى المستوى الوطني فيما رد رئيس المنظمة على أن ابراز دور الشيخ ماء العينين لايمكن أن يكون نوعا من الشخصنة وإنما هو أحد رموز المقاومة.