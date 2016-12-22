جمعية الفتاة تفتتح مؤتمرها الثالث (صور)

تاريخ الإضافة: السبت, 02 نيسان/أبريل 2016 01:30

افتتحت جمعية الفتاة للتوعية والتربية مؤتمرها الثالث مساء الجمعة ٢٠١٦ -٠٤-٠١ في نواكشوط تحت شعار "عقد زاخر ومستقبل زاهر" وذلك بحضور شخصيات أدبية وثقافية ومئات من المنتسبات للجمعية.

الأمينة العامة للجمعية زينب بنت الشيخ اعتبرت في كلمة لها بمناسبة افتتاح المؤتمر أن الجمعية خرجت منذ نشأتها عشرات الفتيات في مختلف التكوينات المهنية وحرصت على وضع وتنفيذ البرامج الدراسية.

كما قدمت أنشطة متعددة شملت تطوير مستويات الفتيات المعرفية واكتسابهن ثقافة صحية واعية.

وتدوم أعمال المؤتمر ثلاثة أيام.