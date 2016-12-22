معرض للعملات والطوابع الموريتانية

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 آذار/مارس 2016 11:36

الأخبار (نواكشوط) ـ افتتحت بالعاصمة نواكشوط النسخة الأولى من معرض العملات والطوابع البريدية الذي ينظمه النادي الموريتاني للطوابع البريدية بالتعاون مع البنك المركزي الموريتاني والشركة الموريتانية للبريد والمواصلات في الفترة ما بين 22 وحتى 27 مارس الجاري.

واستعرض القائمون على المعرض عينات من الطوابع البريدية والعملة الموريتانية منذ إنشائها، إضافة إلى تقديم شروح عن تاريخ العملة والمراحل التي مرت بها.

وجرى افتتاح المعرض بحضور العديد من الشخصيات، إضافة إلى وزيرة الثقافة هندو بنت عينينا، وممثلين عن البنك المركزي والمتحف الوطني.