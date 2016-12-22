العسكريون يحصدون جوائز مسابقة ولد حامدن (صور)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 14 آذار/مارس 2016 16:12

وزير التعليم العالي يكرم الفائز بالمرتبة الأولى في مسابقة ولد حامدن للرياضيات على المستوى الثانوي الطالب محمد عبدالله ولد بابانا ـ الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ حصد طلاب في الأقسام التحضيرية بالمدرسة العليا المتعددة التقنيات في العاصمة نواكشوط ذات الطابع العسكري ست جوائز من أصل ثمانية هي مجموع جوائز مسابقة يحي ولد حامدن للرياضيات والمعلوماتية لسنة 2016.

الفائز بمسابقة المعلوماتية عبد القادر ولد الحسن ولد مولاي اعلي ـ الأخبارفقد حصد طالبان في المؤسسة العسكرية جميع جوائز المعلوماتية،

الفائز في مسابقة المعلوماتية محمد الطالب حبيب ـ الأخباروهما: محمد الطالب حبيب، وعبد القادر ولد الحسن ولد مولاي اعلي.

الفائز الثاني بمسابقة الرياضيات سيدي محمد ولد سيداتي ولد الشيخ ـ الأخباركما حصد أربعة منهم جوائز مسابقة الرياضيات على المستوى الثانوي؛ فقد اشترك الطالبان في الأقسام التحضيرية بالمدرسة العليا متعددة التقنيات ذات الطابع العسكري، عبد العزيز مولود لفظل ومحمد الحسن لفظل في الجائزة الثالثة من المسابقة بعد تعادل نتيجتيهما في المسابقة.

الفائز بالمرتبة الثالثة بالتناصف عبد العزيز مولود لفظل ـ الأخبارأما الجائزة الثانية في مسابقة الرياضيات فكانت من نصيب الطالب في المدرسة نفسها سيدي محمد ولد سيداتي ولد الشيخ،

الفائز الثالث بالتناصف في مسابقة الرياضيات محمد الحسن لفظل ـ الأخباروحل في المرتبة الأولى بمسابقة الرياضيات على المستوى الثانوي أيضا الطالب محمد عبدالله ولد بابانا.

الفائز بمسابقة الرياضيات على المستوى الجامعي محمد أحمد لاهي ـ الأخباروفاز من المدنيين اثنان في مسابقة الرياضيات على المستوى الجامعي،

الفائز بمسابقة الرياضيات على المستوى الجامعي محمد الحسن يب ـ الأخبارهما: محمدي أحمد لاهي من المدرسة الوطنية العليا، و من كلية العلوم والتقنيات: محمد الحسن ولد يب.

وتنظم مسابقة عالم الرياضيات الموريتاني الراحل يحي ولد حامدن للرياضيات والمعلوماتية، من طرف رابطة ترقية الرياضيات بموريتانيا.

وحضر الحفل المقام بنواكشوط صباح اليوم لتوزيع جوائز النسخة الخامسة من المسابقة وزير التعليم العالم العالي والبحث العلمي وممثلون عن السفارة الفرنسية في موريتانيا وعمدة تفرغ زينة وشخصيات أكاديمية موريتانية وفرنسية.

وشارك في النسخة الخامسة من المسابقة أزيد من 200 مشارك؛ 161 من بينهم في المستويات الثانوية التي تتطلب من المشاركين الحصول على الباكلوريا/ شعبة رالرياضيات أو الشعبة الفنية لسنة 2015 وأن يكون الطالب مسجلا في السنة الأولى بإحدى مؤسسات التعليم العالي وأن لايزيد عمره عن 23 سنة.

كما كان من بين المشاركين21 طالبا في المستوى الجامعي/ تخصص الرياضيات والذي يشترط فيه الحصول على ليصانص في الرياضيات وأن لا يزيد عمر المترشح عن 30 سنة.

هذا إضافة إلى 31 طالبا في المستوى الجامعي في المعلوماتية المستحدث هذه السنة والذي يشترط فيه أن يكون الطالب مسجلا في السنة الأخيرة من الليصانص في المعلوماتية أو الاتصالات أو السنة الأولى من المعلوماتية في المدرسة العليا المتعددة التقنيات وأن لايزيد عمر المترشح عن 30سنة.

وتقام جائزة يحي ولد حامدن للرياضيات والمعلوماتية بإشراف لجنة علمية من كبار أساتذة الرياضيات الأجانب والوطنيين المقيمين بالخارج.