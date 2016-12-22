ألاك: شبيبة بناء الوطن تحتفي بعيد المرأة

تاريخ الإضافة: الخميس, 10 آذار/مارس 2016 23:48

الأخبار(ألاك) – نظم فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة ألاك مساء الخميس أمسية ثقافية تحت شعار "دور المرأة في بناء المجتمع" وذلك بمناسبة الثامن من مارس العيد الدولي للمرأة.

وشهدت الأمسية إلقاء محاضرة من طرف الأستاذ عبد الله ولد بالركاد استعرض فيها مكانة المرأة في الإسلام ودورها في بناء المجتمع، مقدما نماذج من نساء رائدات استطعن دخول التاريخ بمواقف مشرفة.

كما ألقت رئيسة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال حوي منت الداي كلمة استعرضت فيها ما تحقق للمرأة الموريتانية في العقود الماضية وكذا الآفاق والتحديات التي تواجه مستقبلها.

وحضر الأمسية المندوب الجهوي للشباب يعقوب ولد سالم وعدد من الأساتذة والصحفيين.