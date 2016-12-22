اختتام حملة دعوة بجامعة العلوم والتكنولوجيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 09 آذار/مارس 2016 21:22

الأخبار (نواكشوط) ـ اختتمت اليوم الخميس 09-03-2016 الكتلة الطلابية للتربية والإرشاد حملتها الدعوية: "بالعلم نرتقي" التي نظمت تحت شعار الآية الكريمة: "وقل رب زدني علما"، وذلك بجامعة العلوم والتكنلوجيا والطب.

وقد شملت أنشطة هذه الحملة كليتي الطب والعلوم والتقنيات، حيث شارك عدد من الأئمة والدعاة في إنعاش محاضرات وحلقات قرآنية على مدى ثلاثة أيام بالكليتين وسط تفاعل وحضور واسعَين من الطلاب.

رئيس الكتلة الطلابية داري ولد محمد قال في كلمته لدى اختتام الحملة الدعوية: "ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺷﻌﺎﺭﺍ ﻟﺤﻤﻠﺘﻨﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮﺭ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻣﻮﺕ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﻇﻼﻡ".

وأضاف ولد محمدالعل، إنه بالعلم تتقدم الأمة وعلى طالبه أن يخلص لله في طلبه ويسعى لخدمة مجتمعه.

وكان النشاط الختامي للحملة قد شهد كلمة مع الإمام عبد الله ولد عبد المالك والإمام عبد الله صار، وذلك بكلية الطب، وقد تم توزيع نشريات على الحضور خلال كافة النشطات.

يذكر أن الكتلة الطلابية للتربية والإرشاد تقوم بحملات دعوية سنوية في مؤسسات التعليم العالي بنواكشوط.