طلاب المعهد العالي يفتتحون الأنشطة الثقافية للموسم الجديد

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2013 19:08

الطالب شيخنا ولد البان رئيس الرابطةالأخبار (انواكشوط) - افتتحت الرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، أنشطتها لهذا العام الثقافي 2013-2014 اليوم الثلاثاء 17-12-2013 بحفل ثقافي في القاعة الكبرى بمباني المعهد، وبمشاركة جمهور غفير من الطلاب.

رئيس الرابطة الثقافية الطالب شيخنا ولد البان رحب في بداية كلمته بالحضور، متمنيا لهم سنة ثقافية متميزة، مضيفا أن الرابطة الثقافية تفتح اليوم الباب أمام الطلاب وجماهير الثقافة والفكر الأصالة والتجديد، وتعد بمواصلة مسيرة العطاء، مع جيل رابطي جديد، سيحمل مشعل الثقافة، ويسير بنفس الدرب.

وأكد ولد البان أن أجيال الرابطة مستمرة على الطريق ذاته حتى تسلمه لجيل مخلص من أبناء الرابطة، الذين أخذوا عهدا على نفوسهم أن يمتطوا صهوة المجد "ويركبوا موجة الآمال لصناعة الأقدار وزرع بذور أمل الحياة".. منذ أكثر من عقد من الزمن وهاهم اليوم يؤكدون ويجددون عهدهم المجيد".

وعرف الحفل مداخلات عدة مع الضيوف والشعراء الحاضرين للحفل، من بينهم مداخلة مع الشاعرة فاطمة بنت محمد العالم والتي ألهبت مداخلتها حماس الجماهير، وكان قصيدتها عن القضية المصرية ونضال أنصار الشرعية، في مجاراة لقصيدة أحمد شوقي "برز الثعلب يوما في شعار الواعظينا".

كما ألقى الشاعر زين العابدين، قصيدة أشاد فيها بدور الرابطة، وأثنى فيها على ما تقدمه من مادة ثقافية لطلاب المعهد ورواد الثقافة.

وكان للشعر الحساني حضوره مع الشاعر محمد ولد أحويبيب ، الذي ألقى "طلعة" بمناسبة عيد الاستقلال الـ 53 .

وحضرت الحفل جماهير كبيرة من طلاب المعهد العالي، ومنتسبي الرابطة الثقافية. ووزع على هامش الحفل الافتتاحي للموسم الثقافي العدد 78 من صحيفة "الأصداء" التي تصدر عن اللجنة الإعلامية بالرابطة الثقافية.