تكريم الفنانة المعلومة بنت الميداح

تاريخ الإضافة: السبت, 27 شباط/فبراير 2016 12:03

المعلومة بنت الميداح تتوسط السفيرين الأمريكي آري لاندري والياباني جون يوشيدا، رفقة زوجتيهما في حفل توزيع ألبوم الطرب الشعبي الحساني أواخر يناير الماضي ـ الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ كرمت وزارة الثقافة الموريتانية الفنانة المعلومة بنت الميداح مساء الجمعة: 26 فبراير 2016، تقديرا لجهودها في مشروع تسجيل وحفظ ألبوم الطرب الشعبي الحساني. ومنحت التكريم الوزيرة هند بنت عينينا في حفل أقيم بالمتحف الوطني في العاصمة نواكشوط.

وأشادت الوزيرة بالجهد الذي قالت إن المعلومة قد بذلته لإنتاج الألبوم، داعية إلى العمل على حفظ وصيانة التراث الوطني.

واعتبرت الفنانة بنت الميداح، أن تكريمها تكريم لكل الموريتانيين، مشيدة بدور الفنانين الذين ساهموا في تسجيل الأشوار الواردة في الألبوم.

وقد وزعت هيئة المعلومة لصيانة وحفظ التراث الموسيقي، أواخر شهر يناير الماضي ألبوم الطرب الشعبي الحساني في حفل أقيم بمقر الهيئة في مقاطعة لكصر بنواكشوط.