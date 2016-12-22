افتتاح الأيام الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة

تاريخ الإضافة: الجمعة, 26 شباط/فبراير 2016 19:34

الأخبار (نواكشوط) ـ افتتحت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية مساء اليوم الجمعة: 26-02-2016 النسخة الخامسة من الأيام الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور عشرات الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة.

وقد اختارت الجمعية شعار: "إعاقة طفل ميلاد موهبة"، شعارا للنسخة الخامسة.

وقال رئيس الجمعية الهادي ولد المنير ولد الطلبة، إن هدف هذه الأيام هو إظهار مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الصورة الأخرى المخفية لهم، إضافة إلى تعزيز وجودهم داخل المنظومة الاجتماعية.

وأضاف ولد المنير في تصريح للأخبار، أن الجمعية استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية إظهار مواهب كبيرة من ذوي الإعاقة.

وتتواصل فعاليات الأيام الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة في مبنى المتحف الوطني بدار الثقافة في نواكشوط.