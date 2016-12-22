ندوة بإذاعة موريتانيا لبحث إكراهات الجغرافيا السياسية

تاريخ الإضافة: الجمعة, 26 شباط/فبراير 2016 17:07

الأخبار (نواكشوط) ـ احتضن مركز الإعلام والاتصال بإذاعة موريتانيا ندوة لبحث موضوع "إكراهات الجغرافيا السياسية والتحديات الأمنية التي واجهها الفضاء الأفريقي والعربي المتاخم لموريتانيا ودور الإعلام في حماية المقدسات الوطنية في وجه موجات العولمة والتدفق الإعلامي".

 

وتم خلال الندوة استعراض فيلم وثائقي من إنتاج الإذاعة حمل عنوان: "أين أمتنا وإلى أين؟!" حيث استعرض تأثير الاستعمار الغربي على الأمة العربية والإسلامية وظواهر العنف والتشدد.

 

وشارك في الندوة العديد من الباحثين والسياسيين والفقهاء، وتأتي حسب منظميها ضمن أنشطة دورية يقوم بها المركز الإعلامي بإذاعة موريتانيا.

 


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