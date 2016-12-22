باحث فرنسي يبحث عن آثار موريتانيا 25 سنة

تاريخ الإضافة: السبت, 13 شباط/فبراير 2016 14:08

الأخبار (نواكشوط) قال الباحث الفرنسي"سرج روبير" إنه خصص 25 سنة من عمره البالغ 85 سنة للبحث عن الآثار في موريتانيا تمكن خلالها من اكتشاف العديد من المواقع الأثرية في أماكن مختلفة من موريتانيا، متحدثا عن تجربته خلال تلك الفترة.

وقال "روبير" في محاضرة له بجامعة نواكشوط، إن معظم القطع الموجودة في المتحف الوطني بنواكشوط تم العثور عليها في تلك الحقبة، مضيفا أن من أهم الآثار المكتشفة في موريتانيا موقع مدينة ” أزوغي” المندثرة الواقع في ولاية “آدرار” بالشمال الموريتاني والتي أسسها القائد المرابطي أبو بكر بن عامر في القرن الخامس الهجري كما تشمل هذه الآثار موقع مدينة “أوداغوست” المندثرة الواقع 40 كيلومترا شمال مدينة “تامشكط” في الشرق الموريتاني، وهي عاصمة قديمة لقبائل “صنهاجة” وصلها المسلمون في القرن الثاني هجري (الثامن ميلادي) وفتحها المرابطون سنة 1055 م.

وتحدث المحاضر أيضا عن اكتشافه موقع مدينة “كومبي صالح” المندثرة الواقع علي بعد 100 كيلومتر جنوب غرب مدينة “ولاته” التاريخية و60 كيلومترا جنوب مدينة “تمبدغه”، وهي عاصمة امبراطورية “غانا” القديمة.