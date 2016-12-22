نداي الإبداع يفتتح أنشطته للعام الجديد

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 09 شباط/فبراير 2016 15:08

الأخبار (نواكشوط) أفتتح نادي الإبداع الثقافي الجامعي صباح الثلثاء09/02/2016، أنشطته الثقافي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت شعار "موسم العطاء".

شارك في حفل انطلاق النادي الشاعر محمد ولد إدومو بالإضافة للمنشد المصطفى بافا وعدد من الشعراء وسط حضور جماهيري من الطلاب الكلية.

وأكد رئيس النادي محمدن ولد ميلود على سعي النادي لمشاركة الجميع في نشر العلم والمعرفة من أجل أن يحمل جيل المستقبل هم الوطن ويشارك في بناءه، بحسب قوله.