غياب فنانة يؤجل مهرجانا ثقافيا بالحوض الغربي

تاريخ الإضافة: الخميس, 04 شباط/فبراير 2016 16:06

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلنت مصادر من منظمي مهرجان "عيون المكفه" أن المهرجان تم تأجيله إلى يوم غد الجمعة، بعد أن اعتذرت الفنانة عليه بنت أعمر تيشيت عن الحضور، لتزامنه مع انشغال فني لها.

ووفق ما صرح به المصدر فإن منظمي المهرجان ينتظرون من وزيرة الثقافة الموريتانية أن تحسم قرارها بشأن حضور افتتاح المهرجان، الذي أجل بعد تعبئة رسمية كان أبرزها الترويج له في التلفزيون الحكومي.

وتقول مصادر الأخبار إن الفنانة اعتذرت عن الحضور لدعوة قُدمت لها لحضور حفل زفاف ابنة سياسي مشهور بموريتانيا، هذا المساء.