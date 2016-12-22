نواذيبو: أيام تحسيسية حول السيدا

تاريخ الإضافة: الخميس, 28 كانون2/يناير 2016 19:33

جانب من الحضور الرسمي لحفل انطلاقة الأيام التحسيسية حول السيدا بمدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار (نواذيبو) - أطلقت وزارة الشباب والرياضة بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا اليوم الخميس 28 يناير 2016 أياما تحسيسية حول السيدا على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو بحضور رسمي وجماهيري.

وقال مندوب الشباب والرياضة نافع كوتل إن الأسبوع التحسيسي يتضمن سلسلة من الأنشطة والمحاضرات حول خطورة الداء ، وإجراء فحوصات للكشف عن المرض.

وأشار المندوب في حديث ل"الأخبار" إلى أن الأسبوع التحسيسي يشارك فيه أزيد من 40 شاب من مختلف الجمعيات الشبابية في المدينة.