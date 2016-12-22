اقرأ معي تناقش سلسلة "انتظار الماضي"

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 27 كانون2/يناير 2016 10:49

الأخبار (نواكشوط) ـ ظمت مكتبة "اقرأ معي" مساء الثلاثاء بساحة فضاء التنوع البيئي والثقافي جلسة نقاش مع الكاتب والصحفي أحمد ولد إسلم تناولت الجلسة نقاش سلسلته القصصية: "انتظار الماضي" الصادرة حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون.

 

وشهدت الجلسة دردشات حول القصص التي ضمها الكتاب، إضافة لقراءة بعض الحاضرين مختارات من السلسلة القصصية، واختتمت  الجلسة بتوقيع الكاتب نسخا من "انتظار الماضي".


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