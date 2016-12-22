هيئة المعلومة توزع ألبوم الطرب الشعبي الحساني

تاريخ الإضافة: الإثنين, 25 كانون2/يناير 2016 22:19

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت هيئة المعلومة لصيانة وحفظ التراث الموسيقي، حفلا بمناسبة توزيع ألبوم جديد يضم عينات هامة من الموسيقى التقليدية الموريتانية "الأشوار"، تم تسجيلها بتلحين وأداء وعزف فنانين موريتانيين محترفين، ضمن "مشروع الطرب الشعبي الحساني الموريتاني".



وقالت المعلومة بنت الميداح في كلمتها لدى افتتاح الحفل مساء الاثنين: 25 يناير 2016، إن المشروع يهدف إلى حفظ التراث الموسيقي الموريتاني التقليدي "الأشوار"، مؤكدة أن اختيار الأشوار المسجلة في الألبوم تم باستشارة وتعاون مع كبار الفنانين الموريتانيين من مختلف المدارس الفنية في كل مناطق البلاد.

وشكرت بنت الميداح كل من ساهموا في إنجاح المشروع، متعهدة بمواصلة الجهود سعيا إلى إكمال المرحلة الثانية من المشروع التي قالت إنها سوف تشمل التراث الموسيقي الموريتاني بمختلف اللغات الوطنية.

وقدم فنانون من مدارس متعددة نماذج متنوعة من التراث الموسيقي الموريتاني، لقيت تفاعلا واسعا من الجمهور.

وحضر الحفل الذي أقيم في مقر هيئة المعلومة لصيانة وحفظ التراث الموسيقي، العشرات من الفنانين والأدباء والإعلاميين، وفنانون من دول أفريقية وعربية وأجنبية، إضافة إلى السفيرين الأمريكي آري لاندري والياباني جون يوشيدا.