نواكشوط: أمسية فنية لفرقة المسرح الشعبي

تاريخ الإضافة: الجمعة, 22 كانون2/يناير 2016 08:56

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت فرقة المسرح الشعبي أمسية ثقافية وفنية مساء الخميس بالمركز الثقافي لمجموعة انواكشوط الحضرية بحضور وزيرة الثقافة هندو بنت عينين والعشرات من المهتمين بالمسرح.

 

وقد أدت الفرقة عرضا مسرحيا عن الوحدة الوطنية.

 

وقال رئيس الفرقة محمدو ولد سيدي محمود إن الفرقة دأبت على إقامة عروض مسرحية خلال السنوات الماضية وأن هذا العرض هو عرضها الثالث الذي أعدته خلال سنة 2015.

 


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