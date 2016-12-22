ندوة لـ "نصرة الله ورسوله" بنواكشوط

تاريخ الإضافة: الإثنين, 18 كانون2/يناير 2016 09:04

الأخبار (نواكشوط) ـ عقد المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم مساء الأحد ندوة بالعاصمة نواكشوط تحت عنوان: "نصرة الله ورسوله"، تم خلالها توزيع ختم القرآن على 60 قارئا لإكمال ختمة كاملة في جلسة واحدة، كما ألقيت العديد من القصائد المديحية.

الأمين العام للمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد محمود ولد محمد ولد بدي، رحب بالحضور داعيا إلى رص الصفوف والتماسك في وجه دعوات الإلحاد، وإلى العمل على تطهير البلاد من الإلحاد.

وحضر الندوة العديد من العلماء والشعراء والباحثين.