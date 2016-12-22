مسرحيون وفنانون: "لوبيات" تهيمن على قطاع الثقافة

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 13 كانون2/يناير 2016 13:57

الأخبار (نواكشوط) نفى ما يعرف بـ"حراك الانتفاضة الثقافية" أن يكون له طابع سياسي أو يكون الغرض منه استهداف وزيرة الثقافة هندو بنت عينين، معتبرين أن واقع الثقافة الحالي ليس نتاجا لسياسة الوزيرة وإنما هو نتاج مجموعة من التراكمات.

وندد التقي ولد عبد الحي عضو الحراك – في مؤتمر صحفي زوال الأربعاء - بما سماه اختطاف وزارة الثقافة منذ سنوات من طرف مجموعة من الموظفين السامين بالوزارة "عبر هيمنتهم وتأثيرهم على اتخاذ القرارات" معتبرا أن الوزارة لم تستثمر منذ نشأتها في مشاريع ثقافية

و قال سالم دندو رئيس اتحاد السينمائيين، إن الوزيرة لم تأتي بجديد، مضيفا بأن هنالك لوبيات بالوزارة أقوى منها وهي من تفرض رأيها في واقع الوزارة في جميع قراراتها بشأن القضايا الثقافية.

ويضم الحراك مجموعة من السينمائيين والمسرحين وفنانين تشكليين وشعراء.