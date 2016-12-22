نواذيبو:ندوة احتفائية بذكرى المولد النبوي

تاريخ الإضافة: الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2015 21:39

الأخبار(نواذيبو) - أحيت الإدارة الجهوية للتعليم في مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا ذكرى المولد النبوي الشريف بندوة علمية أنعشها كوكبة من أساتذة المدينة بحضور الأطقم التربوية والسلطات الإدارية.

مستشار والي نواذيبو المصطفي ولد محمد المختار اعتبر أن ذكرى المولد تعد موسما دينيا وتربويا يجب أن يكرس لدراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو مادأب عليه السلف الصالح وهو نهج تسعى السلطات العمومية إلى تعزيزه وترسيخه ، ونفض الغبار عنه وذلك سعيا لتحصين الأجيال الصاعدة أمام موجات الإلحاد والتطرف والغلو التى تغزو البلاد عابرة للحدود عن طريق القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية ومواقع التواصل الإجتماعي.

بدورهم المنعشون استعرضوا السياق التاريخي لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسار الدعوة الإسلامية ، ونشأة الدولة الإسلامية ، وكذلك الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لها علاوة على قراءات في المديح النبوي.

وأعرب المتدخلون عن أملهم في أن تشكل هذه الندوة مناسبة لتدشين مزيد من الأنشطة المواكبة لذكرى مولد الرسول الكريم.