"بيت الشعر" يحتفي بالشاعر محمد المامي حميدي

تاريخ الإضافة: الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2015 11:49

الشاعر محمد المامي ولد محمد حامد خلال إلقائه لقصائده أمام جمهور "بيت الشعر" بانواكشوط (الأخبار)الأخبار (انواكشوط) – نظم "بيت الشعر" في موريتانيا أمسية شعرية احتفاء بالشاعر الشاب محمد المالي ولد محمد حامد ولد حميدي، وذلك في مقره بالعاصمة انواكشوط، وبحضور جمهور معتبر من الشعراء ومحبي الشعر في "بلاد المليون شاعر".

الأمسية المنظمة مساء أمس الخميس 17 – 12 – 2015 عرفت إلقاء الشاعر ولد محمد حامد للعديد من قصائده أمام الجمهور الشعري والفني والإعلامي، حيث تفاعل مع الجمهور بحماس.

وكان من بين حضور الأمسية الشعرية شعراء كبار كناجي محمد الإمام، ومحمد ولد الطالب، وجاكيتي الشيخ سك، إضافة للفنانة لبابة بنت الميداح.