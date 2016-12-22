اختتام النسخة الثانية من مهرجان كوركول الثقافي

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2015 04:16

الأخبار (نواكشوط) اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الثانية من مهرجان كوركول للتنوع الثقافي، بحضور والي الولاية واللجنة المشرفة على المهرجان.

 

يذكر أن المهرجان شهد عدة نشطات رياضية و عدة سهرات فنية و ثقافية أحيتها فرق موسيقية و شعراء بارزون من مختلف مكونات الطيف الاجتماعي في البلاد وبجميع اللغات الوطنية على مدى ثلاثة أيام.

 

وقال القائمون على المهرجان، إن نسخته الحالية كانت ناجحة ومنوعة.


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز