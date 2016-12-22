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اختتام النسخة الثانية من مهرجان كوركول الثقافي
- تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2015 04:16
الأخبار (نواكشوط) اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الثانية من مهرجان كوركول للتنوع الثقافي، بحضور والي الولاية واللجنة المشرفة على المهرجان.
يذكر أن المهرجان شهد عدة نشطات رياضية و عدة سهرات فنية و ثقافية أحيتها فرق موسيقية و شعراء بارزون من مختلف مكونات الطيف الاجتماعي في البلاد وبجميع اللغات الوطنية على مدى ثلاثة أيام.
وقال القائمون على المهرجان، إن نسخته الحالية كانت ناجحة ومنوعة.