جمعية يدا بيد تفتتح فرعا بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2015 00:13

جانب من افتتاح فرع الجمعية في مدينة نواذيبو(الأخبار)جانب من افتتاح فرع الجمعية في مدينة نواذيبو(الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - افتتحت جمعية يدا بيد غير الحكومية فرعا لها بعاصمة موريتانيا الاقتصادية مساء اليوم الجمعة 05 دسمبر 2015.

 

وقال الأمين العام الجمعية عبد الله صار إنهم قرروا نقل تجربتهم إلى خارج العاصمة نواكشوط ، وتوسيع دائرة عملها سعيا إلى نشر ثقافة الأخوة ، وتعزيز الأواصر بين فئات المجتمع.

 

بدوره الداعية أحمد جدو ولد باهية أشاد بدور الجمعية في نشر مفاهيم المواطنة والوحدة الوطنية.


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