نواذيبو: افتتاح مركز ثقافي ببلدية بولنوار

تاريخ الإضافة: السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2015 13:03

الأخبار(نواذيبو) - أشرفت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية قبل أسبوع على تدشين مركز ثقافي ببلدية بولنوار الريفية الواقعة على بعد 90 كلم من العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وقال المندوب الجهوي لوزارة الثقافة محمد المامي ولد لبو إن افتتاح المركز الثقافي في البلدية من شأنه الإسهام في تطوير العمل الثقافي والشبابي على مستوى البلدية.

وأضاف ولد لبو في تصريحات لوكالة الأخبار أن المركز تم تجهيزه بوحدة معلوماتية ، وجناح للتعاونيات النسوية ، وقاعة للعروض والمحاضرات ستمكن الأندية المحلية من تنظيم أنشطتها المحلية.