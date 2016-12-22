الجالية الموريتانية بألمانيا تحتفل بعيد الاستقلال

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2015 00:01

نظمت الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا يوم السبت 28 نفمبر 2015 بمقرها في مدينة دورتموند غربى ألمانيا حفلا بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين ليوم الاستقلال الوطني.

دعت له بالإضافة إلى أفراد الجالية وفدا من السفارة الموريتانية في برلين برئاسة المستشار المكلف بالشؤون القنصلية الدكتور حامد ولد سيدي محمد.

الحفل بدأ بكلمة ترحيبية قدمها المهندس محمد ولد محمد يحيى شكر فيها الحضور على تلبية الدعوة كما ثمن فيها علاقة التعاون القائمة بين السفارة والرابطة لما يخدم مصالح الجالية.

بعد ذالك تناول الكلام المستشار المكلف بالشؤون القنصلية الدكتور حامد ولد سيدي محمد الذي شكر في بداية حديثه الرابطة على تنظيم الحفل ودعوة السفارة إليه كما حث أفراد الجالية على إجراء التسجيل القنصلي عن طريق موقع السفارة وأجاب على أسئلة الحضور في مواضيع مختلفة تهم الجالية.

كما عرف الحفل فقرات متنوعة تضمنت نبذة تاريخية عن مدينة نواكشوط وبعض الأحداث التى صحبت الاسقلال قدمها المهندس محمد محمود ولد الحسين.

وتم اختتام الحفل بإلقاء بعض أفراد الجالية لقصائد من الأدب الشعبي في إحياء ذكرى اليوم الوطني للاستقلال.

الحفل يدخل ضمن الجهود التي دأبت الرابطة على بذلها لجمع شمل الموريتانيين في ألمانيا.