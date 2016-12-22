صور تحكي تفاصيل عن تاريخ جزيرة "آركين"

تاريخ الإضافة: السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2015 00:01

الأخبار (نواكشوط) أظهرت دراسة معمقة لباحث موريتانيا، تفاصيل بشأن تاريخ بحيرة آركين، والدول التي استعمرت هذه الجزيرة المماليك التي سبق أن نشأت بهذه الجزيرة التي تحولت في الوقت الحالي لمحمية موريتانية تحتوى على العديد من أنواع الطيور والحيوانات البحرية.

خريطة من الأرشيف الألماني لغرب أفريقيا توضح موقع آركينوبحسب الدراسة فإن البرتغاليون هم أول من اكتشف "آركين" والجزر الموجودة حولها وذلك سنة 1441 في عهد ألفونسو السابع، قبل أن يحتلها الهلنديون، وفي عام 1678 سقطت آركين في يد الفرنسيين، وفي اكتوبر 1678 احتل الألمان الجزيرة، قبل أن تسقط مجددا في يد الفرنسيين.

خريطة تعود الى 1571 م لآركين و ما جاورها وبحسب الباحث كانت "آركين" تتبع لجزء من رقعة ترابية لها ملك له قدرة كبيرة على التسليح، وتمتد على طول 150 ميلا، ومن أنواع التجارة التي تمارس على الجزيرة: تجارة الصمغ، الذهب، العبيد، أسان الفيلة، الفلفل الأسود، جلود الفهود.

وهذه صور تحكي تفاصيل من تاريخ البحيرة.

صور من آركين بعد سقوطها في يد الإسبان

خريطة قديمة تظهر الموقع الجغرافي للجزيرة وضواحيها

رسم هندي يوضح شكل القلعة على آركين من الأعلى ومن الجانب (وثائق فرنسية) تخطيط قلعة آركين سنة 1721