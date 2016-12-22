إدارة التعليم تخلد ذكرى الاستقلال بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2015 20:53

جانب من افتتاح الندوة التى نظمتها الإدارة الجهوية للتهذيب بمدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذييو) - أحيت الإدارة الجهوية للتعليم مساء اليوم ذكرى الاستقلال بندوة ثقافية أنعشها كوكبة من الأساتذة في المدينة بحضور أعضاء الأسرة التربوية في المدينة.

وقالت المديرة الجهوية للتعليم صفية بنت بمب إن ذكرى الاستقلال تحمل معاني متعددة ، ودلالات عميقة فهي حين تذكرنا بدماء أبنائنا الطاهرة التى تدفقت دفاعا عن وطننا الحبيب ، ومواقفهم الصامدة التى اتخذوها ذودا عن الدين والحضارة والقيم ، وتناجي ضمائرنا وتستحث عقولنا وتناشدنا أن نفي لكل أولئك بالسير على دربهم في حب هذا الوطن والإخلاص له والتفاني في خدمته وصيانة موروثه ، وتدعيم مكتسبات استقلاله.

وأشارت المديرة إلى أن إدارتها وعيا منها بأهمية هذا الحدث عمدت إلى تنظيم عدة أنشطة لإحياء الذكري بدء من تقديم دروس في المواضيع ذات الصلة مرورا بتنظيم تظاهرات في كل المؤسسات التربوية وانتهاء بهذه الندوة والتى ترمي إلى غرس قيمة الاستقلال في أجيالنا الصاعدة وتسليحهم بقيم المواطنة في وجه كل التحديات.

وشملت الندوة سلسلة عروض عن عيد الاستقلال والمقاومة بنوعيها