باحث: خبراء جائزة شنقيط غير مؤهلين للحكم على دراساتي

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2015 10:39

الأخبار (نواكشوط) ـ انتقد الباحث الموريتاني يحظيه ولد محمد مختار حجب جائزة شنقيط للعلوم والتقنيات هذا العام بحجة أن "المستوى العلمي للأعمال المقدمة كان ضعيفا لدرجة أنه لم يكن من بينها ما يرقى إلى درجة تخوله لنيل الجائزة"، متهما الخبراء الذين اعتمدت اللجنة عليهم بأنهم "لم يكونوا مؤهلين بما فيه الكفاية لتقويم ومراجعة هذه البحوث".

وأضاف ولد محمد مختار في رد على لجنة التحكيم في جائزة شنقيط، وتلقت وكالة الأخبار نسخة منه، إنه تقدم بثلاثة بحوث لجائزة شنقيط هذا العام، مشيرا إلى أنه لا يطعن في مصداقية اللجنة و"لا أقول إن بحوثي تستحق الجائزة ولا أنها من أحسن البحوث التي قدمت هذه السنة"، إلا أن "ادعاء اللجنة أن البحوث المقدمة كانت ضعيفة ليس دقيقا".

وأوضح الباحث أن دراساته أشاد بها خبراء دوليون وتبنت بعضها شركات عالمية، كما شارك بها في ملتقيات دولية و"وجدت طريقها للتطبيق في مشاريع تكنولوجية عملاقة".