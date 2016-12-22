أجيال طلابية تسلم درع تكريم لأستاذ رياضيات بنواكشوط

تاريخ الإضافة: الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2015 11:56

الأخبار (نواكشوط) ـ كرمت أجيال طلابية ممن حصلوا على الباكلوريا في شعبتي الرياضيات والعلوم خلال السنوات الثلاثين الماضية أستاذ الرياضيات محمد المختار ولد الهادي تقديرا لتميزه وجديته، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة نواكشوط مساء الأحد تسلم فيه الأستاذ درع تكريم من طلابه.

ودعا الكاتب الصحفي محمد الأمين ولد الفاظل وهو أحد منظمي حفل التكريم خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إن مكرمي الأستاذ محمد المختار ولد الهادي يدعون إلى توشيحه بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، داعيا إلى تخصيص يوم 8 نوفمبر يوما لتكريم الأستاذ والمعلم.

وتخللت الحفل الذي شهد حضورا واسعا مداخلات لعدد من الطلاب الذين درسهم الأستاذ محمد المختار في الفترة ما بين 1985 و2015م، فيما قال الأستاذ محمد المختار ولد الهادي إنه يشكر طلابه كما يشكر أساتذته.