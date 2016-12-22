أجيال طلابية تسلم درع تكريم لأستاذ رياضيات بنواكشوط

تاريخ الإضافة: الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2015 11:56

الأخبار (نواكشوط) ـ كرمت أجيال طلابية ممن حصلوا على الباكلوريا في شعبتي الرياضيات والعلوم خلال السنوات الثلاثين الماضية أستاذ الرياضيات محمد المختار ولد الهادي تقديرا لتميزه وجديته، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة نواكشوط مساء الأحد تسلم فيه الأستاذ درع تكريم من طلابه.

 

ودعا الكاتب الصحفي محمد الأمين ولد الفاظل وهو أحد منظمي حفل التكريم خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إن مكرمي الأستاذ محمد المختار ولد الهادي يدعون إلى توشيحه بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، داعيا إلى تخصيص يوم 8 نوفمبر يوما لتكريم الأستاذ والمعلم.

 

 

وتخللت الحفل الذي شهد حضورا واسعا مداخلات لعدد من الطلاب الذين درسهم الأستاذ محمد المختار في الفترة ما بين 1985 و2015م، فيما قال الأستاذ محمد المختار ولد الهادي إنه يشكر طلابه كما يشكر أساتذته.

 

 

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز