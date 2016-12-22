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النعمة ما تات النعمة (شعر حساني)
- تاريخ الإضافة: الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2013 10:25
النعمة ما تات النعمة
عت انا نسدر فيها
ما نسمع فطريقي كلمة
ولا تشرم عيني من جيه
******
الصفحة دار الصوبية
لحقت يامس ذي الدونية
مافيهَ حوش ولا ليّ
كنت انا فمنين نجيه
نسمع فيه ردّ حيّ
وتشوف العين اليبريه
خظت عليها ليلة ظلمة
واللا كيف الذّاهب فيها
نتخبط تخبيطة لعْمَ
وطريقي ماه امسهديه
****
النعمة ما تات النعمة
عت انا نسدر فيها
ما نسمع فطريقي كلمة
ولا تشرم عيني من جيه
******
بطحة سينَ عادت قفار
وفرنان فبلو لحجار
مدرك عنزي قدامو دار
مافيها روح نسمّيها
واعل داري ملقي جدار
إياك اتجي وتحوشيه
هي كانت منزل خطّار
للجاهَ من ذيك الجيهة
****
النعمة ما تات النعمة
عت انا نسدر فيها
ما نسمع فطريقي كلمة
ولا تشرم عيني من جيه
******
والجديدة موطن لقران
كنا فيها وحنا جدعان
وفليستها كنا فتيان
روح النضال النزيهة
عاد اعليه حوش أببان
يامس هذا خظت اعليها
جيران ماتاو الجيران
شوفتها عادت تنبيهَ
وأشبه لك تتواعظ يا احمد
وامنين تجيه جوليه
بيه ألفيه عاد افقد
ياسر من شي مات فيه
****
النعمة ما تات النعمة
عت انا نسدر فيها
ما نسمع فطريقي كلمة
ولا تشرم عيني من جيه
نقلا عن أسبوعية الأخبار إنفو