نادي حملة الشهادات ببوتلميت يكرم المتفوقين

تاريخ الإضافة: الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2015 13:24

منصة حفل التكريم مساء أمس السبت في بوتلميت الأخبار (انواكشوط) – نظم نادي حملة الشهادات في بوتلميت بولاية الترارزة حفلا لتوزيع جوائز النادي لتكريم المتفوقين في المسابقات الوطنية على مستوى المقاطعة، وذلك مساء أمس السبت 31 أكتوبر 2015، بحضور السلطات الإدارية والأمنية في المقاطعة.

رئيس النادي المستشار الدبلوماسي باب ولد محمد ولد مسعود شكر في بداية كلمته السلطات الإدارة والأمنية في المقاطعة على مشاركتها لأعضاء النادي والطلبة المتفوقين وباقي ساكنة المدينة هذا النشاط السنوي الذي دأب النادي على تنظيمه، وهذه هي نسخته الثامنة.

ورأى ولد مسعود أن هدف الحفل هو خلق جو من التنافس بين التلاميذ من أجل التميز في المسيرة الدراسية، وهو أيضا نوع من إعادة الاعتبار للمكانة العلمية لمدينة بوتلميت التي تميزت بدورها الثقافي عبر مراحل تأسيس الجمهورية.

أما الرئيس الشرفي للنادي الدكتور والخبير الدولي في المعادن سيد أحمد ولد بدي فأكد سعادته بحجم التمثيل الرسمي والذي على رأسه حاكم المقاطعة، وأعتبر أن هذا النشاط الذي هو إجراء سنوي بالنسبة للنادي، يعتبر نشاطا ثقافيا بحتا ولا يمت للسياسية بأي علاقة.

وقد ثمن حاكم مقاطعة بوتلميت احماده ولد خطرا جهود النادي المبذولة في سبيل الرفع من مستوى التعليم والتمدرس بشكل خاص، معبرا عن فرحته بحضور هذا النشاط الذي يعتبر أول نشاط ثقافي يحضره في بوتلميت، مؤكدا استعداده لمد يد العون لنادي حملة الشهادات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من وراء هذه الفكرة البناءة. حسب تعبيره.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز على المتفوقين والتي تمثلث في بعض الكتب المدرسية والشهادات التقديرية ومبالغ مالية معتبرة كما تم تكريم أستاذ الرياضيات بثانوية بتلميت عمار ولد رباح على جهوده المنشودة في سبيل توصيل رسالته التربوية.