"بال بي" يحصد الإعجاب في مهرجان نواكشوط للفيلم القصير

تاريخ الإضافة: الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2015 13:44

الواجهة الإعلانية لفيلم "بال بي" لمخرجه الخليفة سيالأخبار (نواكشوط) ـ في إطار أنشطة مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير شهدت ثالثة ليالي المهرجان عرض عشرة أفلام قصيرة ناقشت مواضيع عديدة عكس من خلالها مخرجون شباب وهواة للفن السابع جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية التي يعيشها المواطن الموريتاني.

"بال بي" التي تعني بالبولارية "كرة الطفل" كان عنوان أحد الأفلام التي تم عرضها للمخرج الشباب والمصور خليفة سي.

وتدور فصول هذ الفلم حول الفتى آمادو المولع بكرة القدم؛ وهو تلميذ مدرسي اختار مشاهدة الكرة بمقهى رياضي في حي متواضع.. ثم تغيرت فصول حياته بعد تسربه من المدرسة دون علم أمه التي اعتادت إعطاءه نقودا كل صباح لحظة خروجه من البيت نحو المدرسة.

الـ 160 أوقية التي أعطتها له والدته ذات صباح لم تكن كافية لشراء كرة قدم باتت شغله الشاغل حيث أخفى حقيبته المدرسية في بيت من بيوتات حيه.. "مائة وستون أوقية ليست كافية!" هكذا سمع الفتى آمادو هذه الجملة من بائع كرات قدم ليظهر الأسى والحزن في عيونه".

وعلى مقعد بجانب بائع رصيد قرر آمادو الجلوس بعد التحسر وكثير من التفكير ليسرق حقيبة جيب سقطت من رجل مر من أمامه.. ليلاحقه الرجل ويمسك به ويسترجع حقيبة جيبه ثم يهم بضربه، قبل أن يتدخل أحد المارة ممن ساعدوه في الإمساك به.

حبس مخرج الفيلم خليفة سي أنفاس الجمهور ليفاجئهم بمشهد حرك الكراسي فعم التصفيق ساحة فضاء التنوع البيئي والثقافي:

ـ "سيدي سقطت منك هذه الحقيبة"؛ بهذه الكلمات يستوقف آمادو صاحب حقيبة بعد تفكير عميق بسرقتها ثم في الأخير قرر إرجاعها لصاحبها.

لم يكن من صاحب الحقيبة إلا أن شكر الفتى وأعطاه ما يكفي لتحقيق حلمه: شراء كرة قدم.

وأخيرا بات حلم آمادو واقعا لتعم الصيحات مسرح فضاء التنوع الثقافي والبيئي في نهاية فيلم لم تتجاوز مدته خمس عشرة دقيقة عاش خلالها الجمهور مع آمادو أتراحها وأفراحها بكثير من التشويق والإثارة.