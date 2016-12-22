"المتطرف" فلم يناقش التطرف في مهرجان نواكشوط

تاريخ الإضافة: الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2015 09:47

الأخبار (نواكشوط) تميزت عروض الأمسية الثانية لمهرجان نواكشوط للفلم القصير 24 أكتوبر 2015 بعرض لفلم "المتطرف" لمخرجه سيدي محمد ولد الشيكر والذي يناقش ظاهرة التطرف.

وتبلغ مدة الفلم الذي عرض في بداية الأمسية السينمائية 10 دقائق، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الوطنية، ويظهر الفلم مشاهد متنوعة من شوارع العاصمة نواكشوط وداخل أحد البيوت حيث يسكن الشاب سليمان الذي اتهمه أهله بالضياع داخل المجتمع وانعدام الأخلاق برفقته مجموعة من رفاق السوء، فقرروا إرساله إلى إحدى المحاظر في الداخل ولكنه يتعرض للاغتصاب ثم إلى التجنيد من قبل متطرفين هناك، وهو ما عبر عنه المخرج في أن ذلك يرمز إلى الاغتصاب الفكري الذي مارسه عليه بعض الضيوف الذين اجتذبوه إلى عالم التطرف والعمل المسلح.

وضم فضاء التنوع البيئي والثقافي المكان الذي تنظم فيه النسخة العاشرة من المهرجان صباح الأحد 25 أكتوبر 2015 ندوة سينمائية حول فلم المتطرف لمخرجه سيدي محمد الشيكر وتناقش الندوة قصة الفلم وتقنياته الفنية وكيف يعالج موضوع الإرهاب والتطرف، ودار حوار واسع بين مختلف المختصين والنقاد السينمائيين والثقافيين حول طريقة الفلم في إبراز خطورة التطرف من خلال مشاهده وقصته، وشدد معظم المتدخلين على أن الفلم أعاد موضوع التفكير في السياسات المتبعة لمحاربة التطرف وتطوير بنيات المجتمع مرورا بالمحافظة على المحظرة بما أنها منارة للعلم والثقافة والدين، بعيدا عن الأفكار المتطرفة والدخيلة.

الشاشة الكبيرة شهدت أيضا عرض مجموعة أفلام مشاركة ومتنافسة على جائزة الأفلام الدولية كان أولها الفلم البحريني "زينب" لمخرجه محمد إبراهيم محمد، ومدته 17 دقيقة، وينافس ويليه في ترتيب العرض الفلم السوداني "صفحة قديمة" لمخرجته روزان هاشم، ومدته 9 دقائق، و فلم "السفر في صندوق" للمخرج المغربي أمين صابر، ومدته 28 دقيقة، وفلم "السفر في صندوق" للمخرج المغربي أمين صابر، ومدته 28 دقيقة.

كما عرض بالأمسية الثانية لمهرجان نواكشوط للفلم القصير الفلم الموريتاني "الحقيقة" لمخرجه الطالب اخيار العباس، ومدته 6 دقائق، وينافس الفلم على جائزة أفلام الورشات (هي الأفلام التي ساهمت دار السينمائيين في إنتاجها)، وفلم "7 مايو" لمخرجته نور الهدى بنت الجيد، ومدته 06 دقائق.

كما تم خلال فقرة ذكريات المهرجان عرض الفلمين الموريتانيين "هناك في العاصمة" لمخرجه أحمد طالب الطالب، ومدة الفلم 5 دقائق، و"عندما يحدثنا البحر" لمخرجه بوبو انجاي، ومدة الفلم 06 دقائق.

ورشة سينما "الحدود" التي يقدمها المخرج الفرنسي "ويل فريد" تم عرض فلم من إنتاجها على شاشة المهرجان قام على أدائها مجموعة من رابطة الموريتانيين المقيمين في فرنسا وبدعم من المجموعة الحضرية لمدينة نواكشوط وولاية إيل دي فرانس الفرنسية.

وتتواصل الورشات التكوينية التي انطلقت بالتزامن مع أيام المهرجان الذي يمتد ما بين 23 – 27 أكتوبر الجاري وتضم الورشات: ورشة الصوت، وورشة الإخراج، وورشة الكاميرا، وورشة إدارة الممثل، إضافة إلى ورشتي صناعة الأفلام (مشروع سينما الحدود)، والسينما الوثائقية المهتمة بحقوق الإنسان.