انواكشوط تستقبل طبعة جديدة من موسوعة ولد حامد

تاريخ الإضافة: الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2015 16:21

وزيرة الثقافة خلال تسلمها الطبعة الجديدة من "حياة موريتانيا" من السفيرة الألمانية في انواكشوط (الوكالة الرسمية)الأخبار (انواكشوط) – استلمت وزارة الثقافة الموريتانية هند بنت عينينه يوم أمس الأربعاء 21 – 10 – 2015 طبعة جديدة من موسوعة "حياة موريتانيا" للعلامة والمؤرخ الكبير المختار ولد حامد، والتي تم إنجازها بدعم من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

واعتبرت بنت عينينه في كلمة له بالمناسبة أن العلامة المختار ولد حامد من أهم وأبرز قاماتنا الفكرية والعلمية والأدبية التي قدمت لموريتانيا وللعالم تراثا غنيا، مردفة أنه يعتبر بحق علامة بارزة على ثراء وتنوع ثقافتنا، كما تعتبر مؤلفاته وكتبه وإبداعاته شاهدا حيا على المجهود الذي بذله الأوائل في سبيل نشر العلم والمعرفة.

ورأت وزيرة الثقافة أن إنجاز هذه الطبعة الجديدة من موسوعة "حياة موريتانيا بدعم من ألمانيا يبرهن على متانة العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وخاصة في مجالي المخطوطات والنشر، شاكرة مركز الدراسات والبحوث حول الغرب الصحراوي" الذي تم هذا الإنجاز العلمي الكبير بمجهوداته، ومؤكدة جاهزية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية لدعم أي مجهود يسعى لطبع ونشر أمهات الكتب الموريتانية.