تظاهرة انشادية بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 09 تشرين1/أكتوير 2015 08:41

احدى الفرق الإنشادية التى شاركت الليلة البارحة (تصوير الأخبار)احدى الفرق الإنشادية التى شاركت الليلة البارحة (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أطلق فرع جمعية شبيبة بناء الوطن الليلة البارحة تظاهرة انشادية بحضورالمئات من سكان العاصمة الاقتصادية نواذيبو في المدرسة رقم 8 في المدينة.

 

وشملت التظاهرة التى تميزت بمشاركة فرق مديحية ومندشين محليين أدوا أناشيد ومدائح تفاعل معها الجمهور بحماس، واستقطبت المئات من منه إلى منتصف الليل.

 

 

أدت فرقة التوسل مدائح نبوية (تصويرالأخبار)أدت فرقة التوسل مدائح نبوية (تصويرالأخبار)وقدمت فرقة "التوسل" مدائح نبوية فيما حجز الإنشاد مساحة في التظاهرة الأولى من نوعها بعاصمة الاقتصاد الموريتانية.

 

ويقول المشرفون على التظاهرة إنها ترمي إلى إحياء الفن الإسلامي والتعريف به في صفوف المواطنين ، والمساهمة في كسر الركود الثقافي الذى يخيم على الساحة في المدينة.

 


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