هياماً بمصر القلب (شعر)

تاريخ الإضافة: الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2013 14:18

الشاعر / الشيخ ولد بلعمشسَلِ النيل مرسوما بصفحته البدرُ *** أَطالتْ لَياليناَ أم اقترب الفجرُ؟!



وما بالُه يُغري الأحبَّةَ وِردُهُ *** وحين ارتشفنا منهُ فاجَأَنا الجمرُ؟!



وسائِلْه ما بال المُقطَّمِ صخره *** يئنُّ من الأوجاع، هل يشْعرُ الصخر؟!



وكيف يكون الدمع حبر قصيدة *** خواتيمها مصرٌ ومطلعها مِصرُ؟!



نواطيرُها نامتْ وثعلبُها انبَرى *** أماتَ بَنُوهاَ كيْ يعيشَ بها القهرُ؟!



تحدِّثني الركبانُ عن فتياتِها *** حرائرَ أضنَاهُنَّ مُعتَقلٌ قَبْرُ



يُسَقن إلى السجَّانِ أنْ قلنَ للورى *** مسيرتُنا صبْرٌ وسيرتُنا طُهْرُ



إذا كان رأيُ الطالباتِ جنايةً *** فكيفَ إذًا تحيا المروءة والفِكر ؟!



إذا كنتَ يا فرعون تخشى صبيَّةً *** فملكك قدْ ولَّى ومدْفِنُك البحرُ



صبغت جبينَ الشمس بالليل واهِمًا *** فقد ضاق بالألوانِ منطقك الغِرُّ



ألمْ تكُ جنَّاتُ الأصيلِ ضرائراً *** ولكنَّ أنفاسَ الحقولِ لها عِطرُ !



عبثتَ بأغصان القلوبِ فلا شذاً *** يفوحُ، ومن أين العبيرُ وَلا زَهْرُ؟!



فكيف تريد الأرض من غير نبْضِها *** ومن أنتَ حتى يستَقيمَ لك الأمرُ؟!



تقولُ سفاهاً: مُلكُ مصرَ أليسَ لِي ؟! *** وجُنْدِي إذا ما احتجْتُ بطْشَتَهُمُ كُثْرُ



ستأبى نفوس الأكرَمينَ هوانَها *** وَتَذْروكَ ريحُ الحادثاتِ إذا تَذْرُو



ألم يمْتلأْ ميدانُ رابعةٍ دمًا *** وما خافَ إلا اللهَ مُعْتصِمٌ حرُّ



فأيكُمُ ألغَى سواهُ ولا يدٌ *** أشاروا بِها إلا توعَّدَهَا البَتْر ُ؟!



عجبتُ لأصحابِ العقول تسوقُهمْ *** عصاكَ، أَفي آذانِ منْ خُدِعوا وَقْرُ ؟!



أَتُستَأْصَلُ الْأفكار؟! يا أحمقَ الورى *** تَأَمَّلْ... فَإن الحُمْقَ آخرُهُ خُسْرُ



حنونٌ على كل الطغاةِ، وَقاتِلٌ *** إذاَ فِئَةٌ لمْ تَرْضَ ما صَنَعَ الْغَدْرُ !



أقولُ لمصر القلبِ والحزنُ غيمةٌ *** أزيحي ستار الوهم فالموعد النصرُ



فأنتِ التي أدنتْ جَناها وحلَّقتْ *** نَوارِسُها واختارَ هالَتَهَا البدرُ

