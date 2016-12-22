توقيع اتفاق يطوي خلافات الأدباء والكتاب الموريتانيين

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2015 11:57

رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وزير الثقافة السابق عبد الله السالم ولد المعلى ـ (وكالات)الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن في العاصمة نواكشوط عن توقيع اتفاق مصالحة يطوي صفحة الخلاف بين المرشحَين لرئاسة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وينهي أزمة دامت أكثر من خمسة أشهر وحالت دون تنظيم مؤتمر لتجديد اهيئات الاتحاد حيث بدأت حملات المرشحين الانتخابية أوائل شهر أبريل الماضي.

ووقع المرشحان لرئاسة الاتحاد محمدو ولد اخظانا وناجي محمد الإمام الثلاثاء اتفاق مصالحة أمام رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة، فيما تتحدث مصادر إعلامية عن وساطة ومفاوضات قادها رئيس المحكمة العليا لإنجاح هذا الاتفاق.

ويتوقع أن يبدأ قريبا تطبيق الاتفاق الذي ينص على تشكيل لجنة سداسية مناصفة بين الطرفين تتولى تسيير الاتحاد لمدة خمسة أشهر، تمهيدا لعقد مؤتمر الاتحاد الذي علقه القضاء قبل أشهر.

وكانت أزمة الخلاف بين أنصار المرشحين لرئاسة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين قد أخذت أكثر من منحى؛ حيث تجاوزتهما إلى داخل المكتب التنفيذي للاتحاد بعد قرار بإلغاء بعض الانتسابات؛ وهو ما رأت فيه أطراف وازنة إقصاء لها من المشاركة في المؤتمر ومنعا له من التصويت لمرشحها.