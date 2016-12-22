يوميات موريتاني في آنگولا (الحلقة الخامسة)

تاريخ الإضافة: الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2015 10:57

محمد سالم ريومه ـ إعلامي موريتانيمع تسلمي جوازي الجديد وفي لحظة تأمل عابرة, وجدتني أفتش بين صفحاته الأربعة والثلاثين (34) والمتزينة بألوان العلم الوطني ولا حظت من خلال الملاحظات المطبوعة بعدة لغات علي صفحاته الأخيرة اختفاء ملاحظة طالما شكلت وصمة عار جبين كل الأنظمة المتعاقبة,

إذ كانت تكتب وبالخط العريض علي أي جواز موريتاني " إن قنصلياتنا في الخارج لا تتحمل نفقات مواطنيها", لكن ذالك الإختفاء تم بالتوازي مع ظهور ملاحظة جديدة لا تقل غرابة سابقتها, تتمثل في التأكيد علي حامل الجواز تسجيل نفسه لدي السلطات الموريتانية في الدولة المضيفة, لكن كيف يتم ذالك إذا لم توجد سلطات موريتانية في البلد المضيف كما هو الحال بالنسبة لوضعيتي؟؟

وفي انتظار جواب لهذا السؤال وغيره من الأسئلة العالقة, انطلقت انا إلي وجهة الثانية حيث حصلت منها علي تأشيرة أخري وبالطريقة نفسها لكننى كنت اكثر احتياطا هذه المرة , فقد قررت بعد مشاورات مع الإخوة هناك أن أدخل برا عبر الحدود الكونكولية الآنكولية , فكانت تلك مغامرة أخري.. مغامرة رغم ما فيها من صعوبات ورغم أن نتائجها غير مضمونة إلا أنني وجدتني مجبرا علي الدخول فيها بعد أن رمتني أمواج البطالة علي شاطئ "اليأس" من الوطن.

وفي يوم غائم من أيام ابريل اقلعت بي طائرة اخري تابعة للخطوط الملكية المغربية من نوع بونك. وبمحض الصدفة جلست بجانب الأمين العام لإحدى الوزارات كنت قد جمعنى به عمل صحفي خلال الحملة الانتخابية. سألنى عن وجهتى وعندما أجبته تفاجئ كثيرا وبدا غير مصدق للفكرة حاول عبر نقاشاته أن يثنينى عن الهجرة مفتعلا "أبوية" أفسدتها بعد النظرة للواقع حيث أجزم أن البلاد بخير وأن الشباب الموريتاني يعيش احسن فتراته تحت ما اسماها القيادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية.

.. اغرب المشاهد داخل الطائرة كان اصرار سيدة موريتانية (علمت فيما بعد أنها موظفة سامية متجهة إلي الدار البيضاء في رحلة عمل ) علي تغير مكانها وقت الإقلاع وهو أمر أصر مضيفوا الطائرة أن لا يكون , وحدثت مشادات كلامية بينها واحد المضيفين وصلت حد التجريح, قبل أن تتمكن من لي ذراعهم وتتحول إلي مؤخرة الطائرة متخذة من المقاعد الفارغة سريرا للنوم. مشهد يبدو مألوفا من الركاب الموريتانيين, الذين تعودوا علي الفوضية علي الأرض ولم يسلم منها الجو.

*** يتواصل....*** ان شاء الله