ندوة ثقافية حول أعلام وأدباء داخلت نواذيبو

تاريخ الإضافة: الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2015 15:15

جانب من الندوة الثقافية التى انعقدت بنواذيبو زوال اليوم (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - نظمت إدارة الثقافة والفنون بالتعاون مع المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية في مدينة نواذيبو ندوة ثقافية للتعريف بأعلام وأدباء المدينة.

وقال مدير الثقافة والفنون بالوزارة عدنان ولد بيروك إن هذه الندوة تندرج في إطار جهود الوزارة الرامية إلى نفض الغبار عن تراث المنطقة ، والإسهام في تعريف الأجيال بها للإسترشاد بنهجهم ، والسير على طريقهم.

واعتبر ولد بيروك أن تيار العولمة الجارفة بات يفرض تحصين الأجيال للحفاظ على الهوية الثقافية الموريتانية ، والذود عنها ، وهو السبب في تنظيم مثل هذه الـأنشطة التثقيفية.

بدورهم المحاضرون تحدثوا عن أبرز علماء المنطقة، وإسهاماتهم العلمية والأدبية في تاريخ المدينة.

بدورهم المتدخلون طالبوا بضرورة بإبراز الوجه الأدبي والعلمي للمدينة ، وتغيير الصورة النمطية التى يحملها البعض عن المدينة عن كونها مدينة اقتصادية.