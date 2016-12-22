إعلاميات موريتانيا يكرمن متفوقات بمسابقات وطنية ودولية

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2015 10:57

الأخبار (نواكشوط) ـ كرم اتحاد إعلاميات موريتانيا مجموعة من الطالبات المتفوقات في الامتحانات والمسابقات الوطنية المنظمة خلال الأشهر الماضية، وشمل التكريم متفوقات بكلية الطب وامتحان الباكلوريا ودخول السنة الأولى إعدادية والمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في ماليزيا.

 

وقالت رئيسة الاتحاد ميمة بنت أحمد، إن اتحاد إعلاميات موريتانيا يسعى للقيام بواجبه في النهوض بالتنمية، مركزا جهوده على تشجيع المرأة لتسهم في بناء المجتمع.

 

وحضر الحفل المنظم في نواكشوط العديد من الإعلاميين، إضافة إلى ممثلين عن قطاع التهذيب.

 

 


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