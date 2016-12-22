الفنانة منى بنت دندني تحي سهرة فنية بمهرجان قرطاج

تاريخ الإضافة: الإثنين, 17 آب/أغسطس 2015 12:05

الأخبار (نواكشوط) أحيت الفنانة الموريتانية، منى منت دندني سهرة فنية ضمن حفلات مهرجان قرطاج الدولي بتونس.

وقد أظهرت الفنانة بنت دندني قدراتها الفنية في المهرجان، وتفاعل الحضور مع أداء الفنانة الموريتانية بنت دندني، التي سبق وأن شاركت في مهرجانات دولية عديدة.

واستخدمت الفنانة آلات موسيقى موريتانية تقليدية وأدت وصلات غنائية باللهجة الحسانية وأخرى بالفصحى خلال مشاركتها بمهرجان قرطاج، وغنت مجموعة من أغانيها، من ضمنها «كافيني» الشهيرة، ومجموعة من الأغنيات الطربية، أعادت بها ذاكرة جمهور المهرجان إلى أيام الفنانتين المخضرمتين، المعلومة بنت الميداح والفنانة الراحلة ديمي بنت آبة.